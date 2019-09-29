В Японии отменили десятки авиарейсов из-за тайфуна

В Японии отменили несколько десятков авиарейсов из-за приближения тайфуна

Авиакомпании начали отменять рейсы на понедельник с вылетом или прилетом на юг Японии из-за приближения сильного тайфуна Митог, которому присвоен номер 18.

Согласно данным телеканала NHK, авиакомпании уже объявили об отмене 38 рейсов. Эта цифра будет расти по мере приближения тайфуна к архипелагу.

Как ожидается, в понедельник и вторник он может затронуть острова префектуры Окинава и западное побережье Японии, а затем выйдет к Корейскому полуострову. Далее существует вероятность, что он изменит направление и, сдвинувшись восточнее, обрушится на основной остров Японии Хонсю.

В настоящее время тайфун находится к юго-западу от Окинавы. Давление в центре тайфуна составляет 975 гектопаскалей. Скорость ветра в центре — 35 метров в секунду, при порывах — до 50.