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Писательница-русофоб назвала «антиукраинской гнидой» русскоязычного таксиста 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
«Гнида»: На Украине таксист поплатился за русский язык
Фото: facebook/ larysa.nitsoi
Писательница-русофоб и активный борец за сохранность украинского языка Лариса Ницой оскорбила русскоязычного таксиста и назвала его антиукраинской гнидой. Об этом пишет Страна.ua.
По ее словам, недавно ее довозил таксист, который отказался с ней разговаривать на украинском языке. Это женщину разгневало.
"У меня немеют руки и ноги от такого ответа", — добавила Ницой.
Она заявила, что таксист насильник и "антиукраинская гнида". Также Ницой возмутилась, что служба заказа такси прислала ей такого человека и отказалась объяснять свой поступок.
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Происшествия , Лариса Ницой , Олег Винник
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