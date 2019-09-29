«Гнида»: На Украине таксист поплатился за русский язык

Писательница-русофоб назвала «антиукраинской гнидой» русскоязычного таксиста

Писательница-русофоб и активный борец за сохранность украинского языка Лариса Ницой оскорбила русскоязычного таксиста и назвала его антиукраинской гнидой. Об этом пишет Страна.ua.

По ее словам, недавно ее довозил таксист, который отказался с ней разговаривать на украинском языке. Это женщину разгневало.

"У меня немеют руки и ноги от такого ответа", — добавила Ницой.

Она заявила, что таксист насильник и "антиукраинская гнида". Также Ницой возмутилась, что служба заказа такси прислала ей такого человека и отказалась объяснять свой поступок.