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Девочка оставила смартфон заряжаться в постели и умерла 

Lenta.ru + ещё 2 29 сентября 2019
Смартфон убил подростка в постели
Фото: 360tv.ru
В селе Бестобе Алма-Атинской области Казахстана 14-летняя девочка умерла после того, как оставила заряжаться смартфон на ночь у изголовья своей постели, сообщили РИА Новости в региональном департаменте полиции.
«Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Предположительно, она погибла от удара током», — отметил собеседник агентства.
Инцидент произошел в ночь на 28 сентября. О какой марке смартфона идет речь, в полиции не уточнили. В полицию о гибели девочки сообщили ее родители.
Произошедшее зафиксировано как несчастный случай. Для выяснения всех обстоятельств назначена проверка.
В декабре прошлого года сообщалось о подростке из Малайзии, который получил смертельный удар током после того, как подключил наушники к смартфону, находившемуся на зарядке. Мать обнаружила тело сына утром на полу. Выяснилось, что он лег спать с надетыми наушниками.
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