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В Саудовской Аравии убили генерала королевской охраны 

RT на русском 1 час назад
В Саудовской Аравии убили генерала королевской охраны
Фото: Reuters
В Саудовской Аравии во время конфликта в Джиде погиб бригадный генерал королевской охраны Абдель Азиз Фахем. Об этом информирует государственное агентство SPA со ссылкой на МВД королевства.
По данным МВД, знакомый генерала после ссоры открыл стрельбу.
Фахем скончался в больнице от полученных ранений.
Прибывшие на место сотрудники сил безопасности ликвидировали стрелка, который отказывался сдаться и продолжал вести огонь.
В результате перестрелки также пострадали пятеро сотрудников безопасности и два мирных жителя. Пострадавших доставили в больницу, их состояние стабильное.
Ранее в США в результате стрельбы пострадали два человека.
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Происшествия , МВД , Саудовская Аравия
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