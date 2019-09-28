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Забрали в психушку: режиссер напал с ножом на врача 

Газета.Ru 2 часа назад
Забрали в психушку: режиссер напал с ножом на врача
Фото: РИА Новости
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача «скорой помощи». По данным СМИ, прибывшие по вызову медики пытались измерить ему давление, в этот момент 85-летний мужчина выхватил нож и ударил фельдшера в ногу.
Театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады «скорой помощи», передает РЕН ТВ. Как отмечает издание, врач попыталась измерить ему давление, после чего он начал вести себя агрессивно, достал нож и набросился на нее.
Женщина была госпитализирована. Она получила колотую рану правого бедра. Сам постановщик впоследствии был доставлен в психиатрическую больницу.
По информации телеканала, врачей Хейфецу вызвали его жена и дочь. Причины обращения не уточняются. На место происшествия также прибыли правоохранители.
В пресс-службе Театра имени Маяковского отказались комментировать произошедшее.
«Мы пока воздерживаемся от комментариев по этому поводу», — приводит слова представителя театра РИА «Новости».
В свою очередь соседи народного артиста России заявили в комментарии «Пятому каналу», что до инцидента он вел себя адекватно и вежливо.
«Он был нормальный всегда, он, конечно, уже в возрасте, но так он был нормальный всегда. И здоровались мы всегда», — рассказала женщина, знавшая театрального деятеля лично.
Леонид Хейфец окончил ГИТИС в 1963 году. Годом ранее, в 1962-м, дебютировал как режиссер в Рижском ТЮЗе, на сцене которого поставил спектакль «Сотворившая чудо» Гибсона. Свою карьеру начал в Центральном театре Советской Армии, возглавляемом Алексеем Поповым — здесь же представил дипломную постановку «Шоссе на Большую Медведицу».
За время работы в Театре Советской Армии Хейфец поставил спектакли «Мой бедный Марат», «Смерть Иоанна Грозного», «Часовщик и курица», «Тайное общество» и «Дядя Ваня» Чехова.
В самом конце 1960-х годов его спектакль «Тайное общество» по Шпаликову столкнулся с цензурой. Премьерная постановка была удалена из репертуара театра, а начавшиеся репетиции пьесы «Любовь Яровая» прекратили из-за обнаруженного в ней политического подтекста. Хейфец покинул столицу и работал в провинции. В 1970 году в Петрозаводском финском театре прогремела его постановка «С вечера до полудня».
С 1971 по 1986 годы он работал в Малом театре, где выпустил «Свадьбу Кречинского» Сухово-Кобылина, «Перед заходом солнца» Гауптмана, «Летние прогулки» Салынского, «Короля Лира» Шекспира, «Зыковых» Горького и другие пьесы. В 1981-м Хейфец сделал акцент на работе с отечественной прозой. Первым спектаклем этого цикла стал «Ретро» по пьесе Александра Галина.
В 1986-м Хейфец вернулся в Центральный театр Советской Армии и в 1988 году стал его главным режиссером. Он проработал на этой должности вплоть до 1994 года.
В этот период под его руководством вышли следующие постановки: «Павел I», «Боже, храни короля!», «Маскарад» и «На бойком месте». Параллельно с этим он делал шаги на телевидении, где выпустил видеоверсии спектаклей «Рудин», «Обрыв», «Доходное место» и «Вишневый сад».
В Театре Советской Армии Хейфец проработал недолго. В середине 90-х он отправился за границу и ставил в Польше, Франции, Турции и Болгарии спектакли по произведениям русской классики. Вернувшись на родину, приглашенный режиссер работал с коллективами театра имени Моссовета, театра драмы им. К. С. Станиславского и Школы современной пьесы.
С 1998 года Хейфец является режиссером Московского академического театра имени В. В. Маяковского. Там он выпустил спектакли «Кукольный дом», «Синтезатор любви», «Спуск с горы Морган», «Цена», а также «Отцы и сыновья» по мотивам романа Тургенева «Отцы и дети».
В последние годы Хейфец, помимо режиссуры, занимается преподавательской деятельностью. Он является обладателем звания Заслуженного деятеля искусств и Народного артиста России. Кроме того, в 1991 году постановщик был удостоен Государственной премии России в области театрального искусства за постановку спектакля «Павел I» Мережковского в Центральном театре Советской Армии. В 2018-м Хейфец стал обладателем Специальной премии «Золотая Маска» — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».
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