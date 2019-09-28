В Атлантике пропало судно с украинцами

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В Атлантическом океане пропало судно с украинцами 

RT на русском + ещё 6 8 минут назад
В Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого находились граждане Украины, ведётся поисковая операция.
Об этом заявил замдиректора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
«26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
По его словам департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC, проводящим поисковую операцию.
По данным источников агентства, на борту могут находиться 10 украинцев.
Ранее спасатели обнаружили в Азовском море пропавший с тремя людьми катер.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Украина , Василий Кирилич , МИД , Интерфакс
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