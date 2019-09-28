В Атлантике пропало судно с украинцами

В Атлантическом океане пропало судно с украинцами

В Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого находились граждане Украины , ведётся поисковая операция.

«26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

По его словам департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC, проводящим поисковую операцию.

По данным источников агентства, на борту могут находиться 10 украинцев.

Ранее спасатели обнаружили в Азовском море пропавший с тремя людьми катер.