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В Киеве подожгли детский сад 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
В Киеве подожгли детский сад
Фото: Полиция Киева
Двое неизвестных подожгли детский сад в Оболонском районе Киева, сообщила в субботу пресс-служба областного отделения полиции.
Пожар возник в помещении на втором этаже, на место прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции.
"На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что двери запасного входа взломаны, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники", — сказано в сообщении.
В результате пожара никто не пострадал, следственные действия продолжаются. Событие предварительно квалифицировано по части "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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Происшествия , Пожары , Киев
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