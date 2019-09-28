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В Сочи взорвался прогулочный катер 

ТК «Звезда» + ещё 1 29 минут назад
В Сочи взорвался прогулочный катер
Фото: ТК «Звезда»
Инцидент произошел 27 сентября, но видеозапись произошедшего появилась лишь спустя день.
В Сочи взорвался и сгорел прогулочный катер, пришвартованный на пляже в Адлерском районе. Инцидент произошел 27 сентября, но видеозапись произошедшего появилась лишь спустя день.
На кадрах ролика видно, как катер взорвался при движении задним ходом, а после этого загорелся. Согласно видеозаписи, человек, управлявший плавсредством, остался в живых и самостоятельно выбрался из-под обломков до распространения возгорания. Ролик опубликован в паблике «Типичный Краснодар» в социальной сети VK.
Прибывший на место пожарный расчет установил, что возгорание возникло в моторном отсеке. Жертв или пострадавших в результате инцидента нет.
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Происшествия , Сочи
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