Заранее обвинили Россию: дипломат рассказал про MH17

В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия. Там напомнили, что Запад не стал следовать совету короля Нидерландов Виллема-Александра сотрудничать с российским следствием. Президент России Владимир Путин заявил, что расследование, проведенное без участия Москвы , не будет легитимным.

Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года в Донбассе, при котором погибли 298 человек — приводит ТАСС слова высокопоставленного российского источника из дипломатической сферы в Нью-Йорке

Он, в частности, напомнил, что военные самопровозглашенной Донецкой народной республики передали бортовые самописцы малайцам, а те — Международной следственной группе (JIT).

«Нидерланды, не дожидаясь завершения следствия, обвинили РФ в гибели рейса MH17. Сами же не прилагали должных усилий по сбору останков погибших и обломков самолета на месте крушения. За них эту работу проделали ополченцы, которых Гаага осудила за «мародерство», — указал дипломат.

Он также добавил, что Запад не стал следовать совету короля Нидерландов Виллема-Александра сотрудничать с российским следствием.

В начале нынешнего месяца JIT изменила статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха — теперь он является подозреваемым. Об этом сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири. Владимир Цемах (позывной «Борисыч») — командир роты противовоздушной обороны ДНР.

В июне нынешнего года Служба безопасности Украины в ходе спецоперации задержала Цемаха в поселке Снежное и вывезла с занятой ополченцами территории. Цемах находился под следствием в Киеве, 7 сентября украинские власти передали его России в рамках обмена заключенными. Пири была против выдачи Цемаха.

«С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17.

И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание», — подчеркивала в этой связи Пири.

Между тем министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдалла заявил, что Запад должен перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 — по крайней мере, пока не будет закончено следствие, передает НСН.

«Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела. Расследование еще не закончено, но при этом западные партнеры спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных», — указал дипломат.

Он добавил, что трагедия, в которой погибли 298 человек, не поколебала отношения Москвы и Куала-Лумпура, поскольку у властей двух стран похожие позиции на произошедшее, передает ФАН.

За неделю до этого стало известно, что американские и украинские власти пытались получить «черные ящики» разбившегося лайнера, но военные самопровозглашенной Донецкой народной республики не позволили им этого сделать и передали бортовые самописцы малайцам. Об этом рассказал полковник Совета национальной безопасности Малайзии Мохамад Сакри.

Запад же призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на лайнер Boeing. Об этом говорится в заявлении Совета Европейского союза по случаю пятой годовщины трагедии.

«ЕС призывает Россию взять на себя ответственность [за произошедшее] и полностью сотрудничать с проводимым расследованием. ЕС выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме правовых процедур, проведение которых еще предстоит», — говорится в комментарии.

Ранее президент России Владимир Путин обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте тему крушения MH17.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, беседа политиков прошла в Осаке на полях саммита G20.

«Я могу подтвердить эту беседу, это было очень краткое общение «на ногах», в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита. И действительно был затронут этот вопрос», — пояснил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что позиция Путина, позиция российской стороны по данной трагедии «предельно понятна и последовательна, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать всерьез расследование, которое осуществляется без участия России».