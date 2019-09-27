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СМИ: в Мексике взорвалась мастерская по производству пиротехники 

ТАСС 49 минут назад
В Мексике взорвалась мастерская по производству пиротехники
Фото: РИА Новости
По меньшей мере два человека погибли в пятницу при взрыве в мастерской по производству пиротехники в штате Идальго в центральной части Мексики. Об этом сообщил телеканал Televisa.
Власти отправили несколько бригад спасателей и медиков для оказания помощи пострадавшим. На обнародованных телеканалом кадрах видно, что над местом взрыва поднимается густой столб белого дыма высотой несколько десятков метров.
В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили один из крупнейших в Мексике рынков пиротехники, расположенный в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Жертвами трагедии стали 42 человека, десятки пострадали.
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Происшествия , Мексика
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