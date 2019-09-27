«Сказал быть послушной»: полицейские заявили о шефе-насильнике

Две сотрудницы полиции обратились в правоохранительные органы с жалобой на насилие со стороны начальника. Как сообщают СМИ, одна из пострадавших предоставила следователям переписку скандального содержания — в ней высокопоставленный силовик делал ей недвусмысленные предложения, от которых она отказывалась. Кроме того, мужчина якобы запирал ее в своем кабинете и домогался, после чего она была вынуждена перевестись в другое подразделение. По тем же причинам ушла из отдела и ее коллега.

Правоохранительные органы Москвы начали проверку по факту жалобы двух сотрудниц отделения внутренних дел по району Щукино на сексуальные домогательства со стороны высокопоставленного шефа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве, передает РИА «Новости».

«Подтверждаем факт проведения проверки», — заявил собеседник агентства.

Ранее подробности дела раскрыло издание «Московский комсомолец». Так, по информации СМИ, в качестве доказательств одна из женщин-полицейских продемонстрировала в мессенджере переписку специфичного содержания, которую с ней якобы вел начальник. По словам пострадавшей, первые попытки склонить ее к интимной связи шеф предпринял еще в 2018 году.

«Меня принял в кабинете для беседы подполковник, в ходе разговора стал задавать странные вопросы — замужем ли я, есть ли у меня мужчина. В декабре 2018 года, ближе к 23.00, данный человек стал присылать недвусмысленные сообщения по телефону», — сообщила девушка в заявлении.

Как отмечает сотрудница полиции, свои сообщения мужчина также сопровождал фотографиями интимного содержания, которые брал в интернете. Через некоторое время он попытался закрыться вместе с ней в своем кабинете и домогаться, однако пострадавшей удалось сбежать.

Тем не менее инцидент сказался на ее работе в отделе. Косые взгляды и систематические попытки начальника сблизиться с ней заставили девушку перевестись в другое подразделение.

Похожее заявление написала и вторая сотрудница главка, которая также якобы получала непристойные намеки от начальника с 2018 года. По словам девушки, мужчина часто вызывал ее к себе в кабинет в рабочее время и просил закапать капли в глаза. Однако каждая беседа оканчивалась обсуждением нерабочих тем.

«После моих многочисленных отказов подполковник прямо сказал, что ему в подчинении такие не нужны. Если буду послушной, то назначит на офицерскую должность, если нет — пиши рапорт на увольнение или перевод», — сообщила сотрудница.

Впоследствии сотрудники отдела стали также косо посматривать на нее, как и на предыдущую жертву подполковника. После этого девушка решила обратиться к руководству, однако ей просто посоветовали проявить мудрость.

«Мы донесли о харассменте в ОМВД по району Щукино руководству Главка, в отделе начались проверки. Кроме того, мы направим документы в Следственный комитет», — уточнил руководитель Межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

Ранее, в начале сентября 2019 года, завершился очередной этап дела экс-дознавательницы, которая проходит потерпевшей по делу о групповом изнасиловании в отделении полиции в Уфе. Как сообщил адвокат одного из обвиняемых Эдуарда Матвеева Рустам Ибрагимов региональному изданию «Уфа онлайн», допрос Гульназ Фатхисламовой окончен.

Как уточнил юрист, в процессе дачи показаний девушка использовала для дачи показаний офисный инвентарь. «Потерпевшая схематично изобразила на доске свое видение того, как все происходило», — сообщил Ибрагимов, добавив, что на данный момент пострадавшая уже сообщила следствию всю необходимую информацию.

Теперь на вопросы стороны обвинения предстоит отвечать экс-полицейским, которых подозревают в изнасиловании коллеги. Как ранее сообщил защитник другого подсудимого — Павла Яромчука — экс-дознавательница потребовала от всех обвиняемых 100 млн рублей за причиненный ущерб.

«По 33 млн, наверно, получается. Пока не увеличилась сумма, слава богу», — сообщил Наиль Багаутдинов после слушания, которое проходило в закрытом режиме 15 августа.

Напомним, что в первый раз прославившаяся экс-дознавательница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова явилась в суд 13 августа. Об этом сообщал местный портал Bash News. По данным СМИ, девушка отвечала на вопросы гособвинителя, читая свои реплики с телефона. Однако, когда ее попросили убрать телефон, защита дознавательницы сразу стала ходатайствовать о переносе.

После того заседания впервые перед прессой выступила адвокат потерпевшей, которая подчеркнула, что дело сильно ударило и по ней самой.

«Поэтому я говорю: «Мы живы», отождествляя ее. В общем-то эта история не просто некрасивая, или безнравственная, или уничижительная, она действительно абсолютно не имеет аналогов в том плане, что люди не должны были так поступать ни при каких условиях, если они не животные», — заявила юрист Ирина Валиева.

Расследование уголовного дела о групповом изнасиловании в Уфе завершилось в июле текущего года, тогда же дело было передано в суд. Сейчас все трое бывших начальников отделов МВД по Уфимскому району и Кармаскалинскому району проходят по статье 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное группой лиц», а также статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц». Свою вину они по-прежнему не признают.

Инцидент с изнасилованием молодой сотрудницы уфимской полиции произошел в конце октября прошлого года. Тогда 23-летняя девушка написала заявление на трех коллег, якобы изнасиловавших ее непосредственно в отделении. Кроме того, по ее словам, мужчины также продолжали издевательства над ней на протяжении всей ночи.