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Маленькая акула бросилась на подростка и прогрызла ему пятку 

Lenta.ru 1 час назад
Акула прогрызла пятку подростку
Фото: РИА Новости
В американском городе Сателлит-Бич, штат Флорида, акула покусала подростка. Об этом сообщает газета Florida Today.
13-летний Логан Радд (Logan Radd) плыл по мелководью на доске для серфинга, когда его ногу что-то задело.
«Это была акула длиной сантиметров 60, — утверждает он. — Она укусила меня за ступню, а потом укусила еще раз».
Мать подростка была на пляже и видела возле сына небольшую черноперую акулу. На ее глазах Логан отдернул ногу, а затем поспешил на берег. На его левой пятке зияли две крупные раны. Женщина отвезла подростка в больницу, где ему оказали первую помощь и сделали рентген.
«Укусы выглядели довольно опасно, — говорит она. — Из-за них ему наложили 19 швов».
Сам начинающий серфер относится к травме по-философски и не намерен отказываться от своего хобби. «Надо понимать, просто пришел мой черед быть укушенным», — объяснил он.
Средний размер черноперых акул не превышает 1,5 метра. Обычно они остерегаются людей и не представляют для них угрозы, но могут проявлять агрессию при наличии пищи.
В 2018 году сообщалось, что один из отдыхающих на австралийском мысе Леннокс-Пойнт, штат Новый Южный Уэльс, вытащил из воды напугавшую его акулу. На фотографии, сделанной после инцидента, он позирует на каменистом пляже рядом с мертвой рыбой, длина которой сопоставима с ростом взрослого человека.
Рецидивист 24 года прятался в тайге и избежал тюрьмы
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