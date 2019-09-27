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В столичном аэропорту «Шереметьево» тягач не поделили полосу со спецмашиной 

Авторадио 1 час назад
В столичном аэропорту «Шереметьево» тягач с багажом врезался в машину, которая обрабатывала самолет противообледенительными средствами. По предварительным данным, водитель грузовика просто уснул за рулем, передает «Россия-1». Это уже не первое подобное ЧП на этой неделе в аэропорту «Шереметьево».
В Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
В минувший понедельник тягач с контейнерными телегами влетел в двигатель самолета А320. По предварительным данным, борт принадлежит Air Astana из Казахстана. Ранее в этот же день очевидцы сняли, как на летное поле выкатился чемодан и под действием ветра на приличной скорости стал уноситься от трапа самолета, кружась вокруг своей оси.
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