В столичном аэропорту «Шереметьево» тягач не поделили полосу со спецмашиной

В столичном аэропорту «Шереметьево» тягач с багажом врезался в машину, которая обрабатывала самолет противообледенительными средствами. По предварительным данным, водитель грузовика просто уснул за рулем, передает «Россия-1». Это уже не первое подобное ЧП на этой неделе в аэропорту «Шереметьево».

В минувший понедельник тягач с контейнерными телегами влетел в двигатель самолета А320. По предварительным данным, борт принадлежит Air Astana из Казахстана. Ранее в этот же день очевидцы сняли, как на летное поле выкатился чемодан и под действием ветра на приличной скорости стал уноситься от трапа самолета, кружась вокруг своей оси.