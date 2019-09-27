В ЦАР разбился Ми-35 

В городе Буар в Центральноафриканской республике (ЦАР) разбился вертолет Ми-35 вооруженных сил Сенегала, погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал DakarActu.
Вертолет выполнял миротворческую миссию ООН в ЦАР, информацию о крушении подтвердил глава миссии Манкеур Ндиайе.
По его словам, крушение произошло в момент приземления в Буаре. Три человека погибли, один пострадал.
Согласно имеющейся информации, вертолет возвращался после операции по борьбе с вооруженными группировками.