В ЦАР разбился Ми-35

Вертолет выполнял миротворческую миссию ООН в ЦАР, информацию о крушении подтвердил глава миссии Манкеур Ндиайе.

По его словам, крушение произошло в момент приземления в Буаре. Три человека погибли, один пострадал.

Согласно имеющейся информации, вертолет возвращался после операции по борьбе с вооруженными группировками.