Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЦАР разбился Ми-35 

Рамблер + ещё 1 9 минут назад
В ЦАР разбился Ми-35
Фото: РИА Новости
В городе Буар в Центральноафриканской республике (ЦАР) разбился вертолет Ми-35 вооруженных сил Сенегала, погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал DakarActu.
Опубликовано фото поставленного в ЦАР российского оружия
Вертолет выполнял миротворческую миссию ООН в ЦАР, информацию о крушении подтвердил глава миссии Манкеур Ндиайе.
По его словам, крушение произошло в момент приземления в Буаре. Три человека погибли, один пострадал.
Согласно имеющейся информации, вертолет возвращался после операции по борьбе с вооруженными группировками.
Рецидивист 24 года прятался в тайге и избежал тюрьмы
Происшествия , Армия , Пожары , ООН , РИА Новости , Буар , Сенегал , ЦАР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Киев испугался авиасообщения с Россией
Пока вы не уснули: Киев испугался авиасообщения с Россией2
20 секунд на удар: чем ответят США на «Циркон»
20 секунд на удар: чем ответят США на «Циркон»272
МИД отреагировал на скандал с Малаховым
МИД отреагировал на скандал с Малаховым96
В Рязани расправились с блокадником и его женой
В Рязани расправились с блокадником и его женой63
В скандале с Трампом увидели руку Москвы
В скандале с Трампом увидели руку Москвы123
Видео
В МИД прокомментировали новые санкции США
01:16
В МИД прокомментировали новые санкции США
В мире
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
00:17
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
Армия
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
05:19
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
Политика
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Порошенко сбежал от допроса за границу
00:38
Порошенко сбежал от допроса за границу
Украина В мире
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
01:39
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
Россиянки подрались на борту самолета
01:20
Россиянки подрались на борту самолета
Происшествия
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение