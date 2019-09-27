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Россиянин вернул потерянный силовиками пулемет 

Lenta.ru + ещё 1 22 минуты назад
Россиянин вернул потерянный силовиками пулемет
Фото: Lenta.ru
Житель Ингушетии передал сотрудникам полиции пулемет Калашникова с патронами, который он нашел на федеральной трассе «Кавказ». Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, он нашел его на 582-м километре трассы у села Яндаре.
Источник агентства рассказал, что пулемет калибра 7,62 миллиметра, снаряженный 100 патронами, потеряли накануне, 26 сентября, прикомандированные силовики «при неизвестных обстоятельствах». Пропажа была обнаружена между ингушскими селами Яндаре и Гази-Юрт Назрановского района республики.
Тогда сотрудники правоохранительных органов попросили местных жителей помочь найти пулемет. Просьбу распространили в соцсетях.
В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.
По информации Telegram-канала «Северный Кавказ», пулемет потеряли сотрудники ОМОН из Челябинской области. Сообщается, что пропажу обнаружил житель Ингушетии Нальгиев Б.
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Происшествия , МВД , Республика Ингушетия
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