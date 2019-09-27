В Индонезии уточнили число погибших из-за землетрясения

Власти Индонезии уточнили число погибших в результате землетрясения

Девятнадцать, а не 23 человека, как сообщалось ранее, погибли в результате землетрясения магнитудой 6,5 в четверг в Индонезии . Об этом в пятницу сообщило AFP со ссылкой на представителя индонезийского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По его данным, ошибка была сделана "в идентификации имен жертв".

По меньшей мере 100 человек пострадали, около 15 тыс. остались без жилья.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 39 км к северо-востоку от одноименного города Амбон с населением 356 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 33 км.