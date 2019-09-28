Россиянин самокатом пробил голову ребенку

Житель Чебоксар бросил в ребёнка самокат

Разозлившийся на шумящих под окнами детей мужчина кинул в них металлический самокат, попав им в голову мальчику.

Пострадавшему ребёнку потребовалось наложение швов, а его отец написал на взрослого хулигана заявление в полицию. Правоохранителям предстоит квалифицировать деяние мужчины, передаёт «Регион Online».

Как писал News.ru ранее, житель Владивостока совершил нападение на 17-летнюю девушку в центре города. Пострадавшую доставили в больницу. По данным УМВД по Приморскому краю, инцидент произошёл в районе Светланской улицы.