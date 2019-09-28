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Житель Чебоксар бросил в ребёнка самокат 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Россиянин самокатом пробил голову ребенку
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Разозлившийся на шумящих под окнами детей мужчина кинул в них металлический самокат, попав им в голову мальчику.
Пострадавшему ребёнку потребовалось наложение швов, а его отец написал на взрослого хулигана заявление в полицию. Правоохранителям предстоит квалифицировать деяние мужчины, передаёт «Регион Online».
Как писал News.ru ранее, житель Владивостока совершил нападение на 17-летнюю девушку в центре города. Пострадавшую доставили в больницу. По данным УМВД по Приморскому краю, инцидент произошёл в районе Светланской улицы.
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