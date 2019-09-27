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Две украинские пограничницы закопали живым новорождённого 

News.ru + ещё 1 19 минут назад
Украинские пограничницы убили новорождённого
Фото: globallookpress.com
Шокирующий своей жестокостью инцидент произошёл на Украине. Там две сотрудницы Западного территориального управления Госпогранслужбы убили новорождённого ребёнка.
По данным следствия, в июле одна из женщин в домашних условиях родила девочку. Из-за того, что ребёнок был нежеланным, она не перевязала ему пуповину и ударила по голове. После этого родная сестра роженицы, которая также работала в погранслужбе, положила ребёнка в пакет и закопала недалеко от дома. При этом, как отметили в Государственном бюро расследований Украины, девочка была ещё живой. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения. Если их вину признают, женщинам может грозить пожизненное лишение свободы, передаёт Life.
Ранее, как писал News.ru, жительница Иркутской области бросила новорождённого ребёнка возле свалки. Установить личность женщины правоохранителям удалось совсем недавно. Ею оказалась 42-летняя жительница Юрты. Она сообщила следователям, что родила малыша дома и решила избавиться от него из-за отсутствия денег.
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