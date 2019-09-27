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Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Кадыров призвал найти тех, кто радовался пожару в ТЦ
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном. Об этом сообщает принадлежащие Григорию Березкину РБК.
"Один стоит, снимает и радостно напевает "гори-гори ясно". Чему он радуется?", — сказал Кадыров.
Он добавил, из-за пожара люди потеряли имущество, магазин, источник дохода, который позволял прокормить семью.
Глава республики поручил найти каждого, кто "так радовался чужому горю".
Также Кадыров указал на "лживые сообщения", которые поступали во время пожара. По его словам, он получил аудиозаписи, на которых женские голова плача рассказывали о том, как из торгового центра выносят тела детей. Он отметил, что такое придумывают и распространяют только низкие люди.
Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после пожара в ТРЦ в Грозном.
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Происшествия , Политика , Григорий Березкин , Рамзан Кадыров , Генпрокуратура РФ , Грозный , Чеченская Республика
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