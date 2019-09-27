Россиянки подрались на борту самолета

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По ее словам, в ходе полета между двумя женщинами завязался конфликт, во время которого одна из них ударила другую по голове.
Она отметила, что обе пассажирки использовали нецензурную лексику и никак не реагировали на замечания членов экипажа.
Представитель МВД добавила, что после приземления в отношении них были заведены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство".
Ранее самолет экстренно сел в Самаре из-за больного ребенка.