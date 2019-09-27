Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Две женщины подрались на борту самолета Москва — Минеральные Воды 

Газета.Ru 1 час назад
Россиянки подрались на борту самолета
Фото: ТАСС
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По ее словам, в ходе полета между двумя женщинами завязался конфликт, во время которого одна из них ударила другую по голове.
Она отметила, что обе пассажирки использовали нецензурную лексику и никак не реагировали на замечания членов экипажа.
Представитель МВД добавила, что после приземления в отношении них были заведены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство".
Ранее самолет экстренно сел в Самаре из-за больного ребенка.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Газета.Ru: последние новости
Катер с силовиками перевернулся на Сахалине Катер с силовиками перевернулся на Сахалине Офицера в Хабаровском крае осудили за разглашение гостайны Офицера в Хабаровском крае осудили за разглашение гостайны В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
Происшествия , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
Белоруссия обратилась с призывом ко всем странам
Белоруссия обратилась с призывом ко всем странам49
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Девушка написала мертвому брату и получила ответ10
Россиян предупредили о фальшивых звонках из банков
Россиян предупредили о фальшивых звонках из банков4
Землю накроет мощная магнитная буря
Землю накроет мощная магнитная буря
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение