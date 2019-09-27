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Катер с силовиками перевернулся на Сахалине 

Газета.Ru + ещё 3 36 минут назад
Катер с силовиками перевернулся на Сахалине
Фото: РИА Новости
Мэр Долинского городского округа на Сахалине Алекандр Тугарев заявил, что недалеко от села Стародубское перевернулся катер с сотрудниками полиции и инспекции МЧС. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, на борту катера находились пять человек — полицейские и сотрудники ГИМС.
Он добавил, что, когда катер перевернулся, на помощь силовикам направились работники рыболовецкого стана, расположенного недалеко от места происшествия.
Мэр подчеркнул, что работники спасли людей, помощь экстренных служб не понадобилась.
Кроме того, уточнил политик, силовикам не понадобилась никакая медицинская помощь.
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Происшествия , МЧС
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