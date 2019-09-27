Офицера в Хабаровске осудили за разглашение гостайны

В Хабаровске военный суд приговорил офицера одной из воинских частей края к штрафу в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Восточному военному округу.
Как отмечается, офицера осудили за разглашение государственной тайны.
Уточняется, что зимой 2019 года офицер привлек к работе с топографическими картами, которые содержали сведения, относящиеся к гостайне подчиненных военных, не имеющих соответствующего допуска.
Согласно ведомству, о преступлении узнали сотрудники военной контрразведки.
Ранее был осужден раскрывший коррупцию в ФСБ полковник.