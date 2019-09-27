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Офицера в Хабаровском крае осудили за разглашение гостайны 

Газета.Ru + ещё 1 34 минуты назад
Офицера в Хабаровске осудили за разглашение гостайны
Фото: Depositphotos
В Хабаровске военный суд приговорил офицера одной из воинских частей края к штрафу в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Восточному военному округу.
Как отмечается, офицера осудили за разглашение государственной тайны.
Уточняется, что зимой 2019 года офицер привлек к работе с топографическими картами, которые содержали сведения, относящиеся к гостайне подчиненных военных, не имеющих соответствующего допуска.
Согласно ведомству, о преступлении узнали сотрудники военной контрразведки.
Ранее был осужден раскрывший коррупцию в ФСБ полковник.
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Происшествия , Криминал , ФСБ , Хабаровск , Хабаровский Край
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