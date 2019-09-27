Офицера в Хабаровске осудили за разглашение гостайны

Офицера в Хабаровском крае осудили за разглашение гостайны

Хабаровске военный суд приговорил офицера одной из воинских частей края к штрафу в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Восточному военному округу.

Как отмечается, офицера осудили за разглашение государственной тайны.

Уточняется, что зимой 2019 года офицер привлек к работе с топографическими картами, которые содержали сведения, относящиеся к гостайне подчиненных военных, не имеющих соответствующего допуска.

Согласно ведомству, о преступлении узнали сотрудники военной контрразведки.