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Зафиксирован 12 случай смерти человека из-за курения электронных сигарет 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Зафиксирован 12 случай смерти из-за вейпов
Фото: EPA
В США зафиксирован двенадцатый случай смерти в результате курения вейпов. Кроме того, на проблемы с дыхательными путями в этой связи пожаловались сотни американцев.
В опубликованном сообщении Центра профилактики и контроля заболеваний США отмечается, что недуги, связанные с курением электронных сигарет, зафиксированы практически в каждом штате. Двенадцать случаев смерти являются подтвержденными. Более восьмисот человек пожаловались на проблемы с дыханием, сообщает РИА Новости.
Ранее американское ведомство сообщило о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди потребителей электронных сигарет. Центр профилактики и контроля заболеваний предложил им рассмотреть возможность отказа от курения вейпа.
Одной из наиболее вероятных причин заболевания является масло с витамином Е. Это вещество обнаружили специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в смесях с марихуаной, которые употребляли заболевшие вейперы. При этом сотрудники местного минздрава предлагают воздержаться от преждевременных выводов.
В штате Иллинойс в августе 2019 года был зафиксирован первый случай смерти от загадочной болезни любителей электронных сигарет.
Ранее сообщалось, что глава американской компании по производству электронных сигарет Juul Кевин Бернс ушел с поста в связи с многочисленными заболеваниями курильщиков.
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Комментарии
Происшествия , Другое , Кевин Бернс , Минздрав РФ , РИА Новости , США
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