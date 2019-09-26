Зафиксирован 12 случай смерти из-за вейпов

Зафиксирован 12 случай смерти человека из-за курения электронных сигарет

США зафиксирован двенадцатый случай смерти в результате курения вейпов. Кроме того, на проблемы с дыхательными путями в этой связи пожаловались сотни американцев.

В опубликованном сообщении Центра профилактики и контроля заболеваний США отмечается, что недуги, связанные с курением электронных сигарет, зафиксированы практически в каждом штате. Двенадцать случаев смерти являются подтвержденными. Более восьмисот человек пожаловались на проблемы с дыханием, сообщает РИА Новости.

Ранее американское ведомство сообщило о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди потребителей электронных сигарет. Центр профилактики и контроля заболеваний предложил им рассмотреть возможность отказа от курения вейпа.

Одной из наиболее вероятных причин заболевания является масло с витамином Е. Это вещество обнаружили специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в смесях с марихуаной, которые употребляли заболевшие вейперы. При этом сотрудники местного минздрава предлагают воздержаться от преждевременных выводов.

В штате Иллинойс в августе 2019 года был зафиксирован первый случай смерти от загадочной болезни любителей электронных сигарет.