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Жесткая посадка Boeing в Барнауле: появились версии ЧП 

Рамблер 1 час назад
Жесткая посадка Boeing в Барнауле: появились версии ЧП
Фото: СК РФ / ТАСС
Появились подробности жесткой посадки Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir в Барнауле.
Как сообщает «Звезда», полет проходил в штатном режиме. При посадке загорелась правая стойка щасси, борт подпрыгнул и снова начал набирать высоту. Оперативное подразделение аэропорта в момент посадки лайнера находилось на исходных позициях: возгорание было оперативно ликвидировано, 334 пассажира и 10 членов экипажа покинули самолет по надувным трапам.
В настоящий момент за медицинской помощью обратились 56 человек, одна пострадавшая находится в больнице, остальные получили помощь амбулаторно.
Издание утверждает, что основной причиной травм стали особенности строения надувных трапов и давка, возникшая из-за паники.
Следователи рассматривают две основных версии инцидента в аэропорту Барнаула: ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание. Возбуждено уголовное дело, назначены экспертиза и изучение документальной базы.
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Происшествия , Boeing , Барнаул
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