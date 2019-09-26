Жесткая посадка Boeing в Барнауле: появились версии ЧП

Появились подробности жесткой посадки Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir в Барнауле

Как сообщает «Звезда», полет проходил в штатном режиме. При посадке загорелась правая стойка щасси, борт подпрыгнул и снова начал набирать высоту. Оперативное подразделение аэропорта в момент посадки лайнера находилось на исходных позициях: возгорание было оперативно ликвидировано, 334 пассажира и 10 членов экипажа покинули самолет по надувным трапам.

В настоящий момент за медицинской помощью обратились 56 человек, одна пострадавшая находится в больнице, остальные получили помощь амбулаторно.

Издание утверждает, что основной причиной травм стали особенности строения надувных трапов и давка, возникшая из-за паники.

Следователи рассматривают две основных версии инцидента в аэропорту Барнаула: ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание. Возбуждено уголовное дело, назначены экспертиза и изучение документальной базы.