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Россиянка отправилась с женихом в отпуск и попала в сексуальное рабство 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Россиянка провела отпуск в сексуальном рабстве
Фото: Chris Jackson / Getty Images
Россиянка Анастасия Орлова отправилась в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и попала в сексуальное рабство. Об этом сообщает РЕН ТВ.
31-летняя танцовщица и модель из Хабаровска поехала в Дубай со своим женихом Эдуардом Марченковым, с которым была знакома к этому моменту больше года. В ОАЭ девушку заставили вступить в половую связь с несколькими сотнями мужчин, при этом Марченков снимал все происходящее на видео.
Орлову несколько раз избивали — ей сломали нос и едва не убили ударом в голову. Девушку угрожали убить и закопать в пустыне, а также вырезать всю ее семью. Спустя 55 дней в сексуальном рабстве хабаровчанка написала заявление в полицию.
Марченков заявил, что между ним и Орловой были свободные отношения на взаимовыгодных условиях. Кроме того, по его словам, он потратил на девушку все заработанные деньги — пять миллионов рублей.
В июле этого года туристку из Нью-Йорка накачали наркотиками, изнасиловали и сбросили с балкона отеля на курорте Пунта-Кана в Доминиканской Республике.
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Происшествия , Другое , Анастасия Орлова , Дубай , ОАЭ , Хабаровск
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