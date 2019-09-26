Россиянка провела отпуск в сексуальном рабстве

Россиянка отправилась с женихом в отпуск и попала в сексуальное рабство

31-летняя танцовщица и модель из Хабаровска поехала в Дубай со своим женихом Эдуардом Марченковым, с которым была знакома к этому моменту больше года. В ОАЭ девушку заставили вступить в половую связь с несколькими сотнями мужчин, при этом Марченков снимал все происходящее на видео.

Орлову несколько раз избивали — ей сломали нос и едва не убили ударом в голову. Девушку угрожали убить и закопать в пустыне, а также вырезать всю ее семью. Спустя 55 дней в сексуальном рабстве хабаровчанка написала заявление в полицию.

Марченков заявил, что между ним и Орловой были свободные отношения на взаимовыгодных условиях. Кроме того, по его словам, он потратил на девушку все заработанные деньги — пять миллионов рублей.

В июле этого года туристку из Нью-Йорка накачали наркотиками, изнасиловали и сбросили с балкона отеля на курорте Пунта-Кана в Доминиканской Республике.