Умерла зарезанная бывшим мужем Гагиева

Mash: изрезанная насмерть Регина Гагиева неоднократно обращалась в полицию

Скончавшаяся 25 сентября от множественных резанных ран во Владикавказе 22-летняя Регина Гагиева ранее регулярно обращалась в полицию с жалобами на побои со стороны мужа. Стражи порядка якобы не принимали во внимание обращения девушки, пишет Mash.

По данным паблика, дело дошло до суда лишь единожды — в 2017 году ее бывшего супруга и экс-полицейского Вадима Техова оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Сейчас следствие выясняет причины отказа полиции реагировать на обращения девушки и то, каким образом покинул свою квартиру мужчина, который в тот момент находился под домашним арестом с зафиксированным браслетом слежения на ноге.

В таком виде 18 сентября около 15 часов мужчина явился к своей уже бывшей супруге в офис. Разговор быстро превратился в ссору на почве ревности. Следователи предполагают, что вне себя от злости мужчина выхватил нож и начал наносить девушке удары. Когда она потеряла сознание, нападавший скрылся, передает "Уралинформбюро".

Регину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики констатировали повреждение сонной артерии. Пострадавшую поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи тщетно боролись за ее жизнь в течение 4 дней.

Техов был задержан и помещен в изолятор временного содержания. В отношении него возбудили дело о покушении на убийство.

По данным СМИ, первая жена агрессора также 5 лет назад попадала в больницу с сотрясением мозга. Именно с этим инцидентом якобы связано увольнение Техова из органов.