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Mash: изрезанная насмерть Регина Гагиева неоднократно обращалась в полицию 

Уралинформбюро 52 минуты назад
Умерла зарезанная бывшим мужем Гагиева
Фото: Mash
Скончавшаяся 25 сентября от множественных резанных ран во Владикавказе 22-летняя Регина Гагиева ранее регулярно обращалась в полицию с жалобами на побои со стороны мужа. Стражи порядка якобы не принимали во внимание обращения девушки, пишет Mash.
По данным паблика, дело дошло до суда лишь единожды — в 2017 году ее бывшего супруга и экс-полицейского Вадима Техова оштрафовали на 5 тысяч рублей.
Сейчас следствие выясняет причины отказа полиции реагировать на обращения девушки и то, каким образом покинул свою квартиру мужчина, который в тот момент находился под домашним арестом с зафиксированным браслетом слежения на ноге.
В таком виде 18 сентября около 15 часов мужчина явился к своей уже бывшей супруге в офис. Разговор быстро превратился в ссору на почве ревности. Следователи предполагают, что вне себя от злости мужчина выхватил нож и начал наносить девушке удары. Когда она потеряла сознание, нападавший скрылся, передает "Уралинформбюро".
Регину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики констатировали повреждение сонной артерии. Пострадавшую поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи тщетно боролись за ее жизнь в течение 4 дней.
Техов был задержан и помещен в изолятор временного содержания. В отношении него возбудили дело о покушении на убийство.
По данным СМИ, первая жена агрессора также 5 лет назад попадала в больницу с сотрясением мозга. Именно с этим инцидентом якобы связано увольнение Техова из органов.
Вопиющий инцидент вновь поднял на повестку вопрос, касающийся декриминализации в России побоев. В июле в Совете Федерации не исключили, что законодательство в этом вопросе будет пересмотрено.
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Комментарии6
Происшествия , Совет Федерации , Уралинформбюро , Владикавказ
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