«Не кипишую»: показано видео задержания «главного вора России»

На записи сотрудники ОМОН взламывают дверь в квартиру Шишканова и проводят задержание, а он просит их действовать помягче из-за больной спины и утверждает, что «не кипишует».

В СК РФ также отчитались о задержании восьми членов банды Шишканова и назвали их имена: Эдуард Харьков, Юрий Григорьев Дмитрий Гусев , Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин.

Они обвиняются в участии в преступном сообществе, занятии высшего положения в преступной иерархии и других тяжких и особо тяжких преступлениях.

По версии следствия, Олег Медведев (до изменения фамилии — Шишканов) по прозвищу Шишкан создал преступное сообщество, которое занималось убийствами, вымогательствами, причинением вреда здоровью, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов. Банда Шишкана контролировала криминальный мир Раменского района Подмосковья.

В числе вменяемых банде эпизодов: убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» и трех её родственников за отказ передать земельные участки в 2012 году; убийство предпринимателя, отказавшегося передавать часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности в 2012 году и другие преступления.

Медведев и четверо его подельников находятся под арестом, в ближайшее время будет рассматриваться ходатайство об аресте еще четверых членов банды.