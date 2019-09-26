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«Не кипишую»: показано видео задержания «главного вора России» 

Рамблер 1 час назад
СК РФ опубликовал видео задержания Олега Медведева (Шишканова), который обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии.
На записи сотрудники ОМОН взламывают дверь в квартиру Шишканова и проводят задержание, а он просит их действовать помягче из-за больной спины и утверждает, что «не кипишует».
В СК РФ также отчитались о задержании восьми членов банды Шишканова и назвали их имена: Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин.
Они обвиняются в участии в преступном сообществе, занятии высшего положения в преступной иерархии и других тяжких и особо тяжких преступлениях.
По версии следствия, Олег Медведев (до изменения фамилии — Шишканов) по прозвищу Шишкан создал преступное сообщество, которое занималось убийствами, вымогательствами, причинением вреда здоровью, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов. Банда Шишкана контролировала криминальный мир Раменского района Подмосковья.
В числе вменяемых банде эпизодов: убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» и трех её родственников за отказ передать земельные участки в 2012 году; убийство предпринимателя, отказавшегося передавать часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности в 2012 году и другие преступления.
Медведев и четверо его подельников находятся под арестом, в ближайшее время будет рассматриваться ходатайство об аресте еще четверых членов банды.
Комментарии26
Происшествия , Криминал , Дмитрий Гусев , Юрий Григорьев , Олег Медведев , СКР
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