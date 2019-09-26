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Активисту Миняйло зачтут время в СИЗО при привлечении к ответственности 

ТАСС 2 часа назад
Миняйло зачтут время в СИЗО
Фото: страница Алексея Миняйло в Facebook
Басманный суд Москвы отпустил из-под стражи в зале суда фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло, так как не усмотрел в его действиях признаков уголовных преступлений. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, обвинения с Миняйло пока не сняты, это является компетенцией следственных органов.
"Из предъявленного в настоящее время обвинения в действиях Миняйло не усматривается вмененный ему состав преступления (ст. 212 УК РФ "Массовые беспорядки"). В настоящее время усматриваются признаки административного правонарушения и, соответственно, если он будет привлечен к такой ответственности, то время его нахождения под стражей должно быть зачтено", — сказала представитель суда.
Солопова уточнила, что обвиняемому не избиралась подписка о невыезде и надлежащем поведении.
"Вопрос о прекращении уголовного дела на данной стадии в отношении Миняйло относится к компетенции Следственного комитета", — отметила она. Если следствие будет не согласно с решением, то СК вправе обжаловать его в Московском городском суде, добавила пресс-секретарь суда.
В свою очередь адвокат обвиняемого Алан Гамазов сообщил, что ему и Миняйло необходимо явиться в Следственный комитет для проведения беседы.
Басманный суд Москвы в четверг отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках Алексею Миняйло, освободив его в зале суда без избрания какой-либо меры пресечения, так как, по мнению судьи Артура Карпова, в действиях обвиняемого усматриваются лишь признаки административного правонарушения.
Миняйло был арестован после несогласованной акции 27 июля в центре Москвы, его обвиняли в участии в массовых беспорядках. До ареста он был волонтером штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Он один из двух фигурантов, которому предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). При этом второй фигурант с таким же составом преступления (Сергей Фомин) был ранее переведен из СИЗО под домашний арест.
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Комментарии
Происшествия , Сергей Фомин , Любовь Соболь , Ульяна Солопова , Алексей Миняйло , Мосгордума , Мосгорсуд , СКР , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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