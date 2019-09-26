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Восемь человек пострадали при землетрясении в Стамбуле 

Говорит Москва + ещё 3 51 минуту назад
Восемь человек пострадали при землетрясении в Стамбуле
Фото: РИА Новости
После первого подземного толчка жители Стамбула ощутили 28 афтершоков меньшей силы. Магнитуда землетрясения в Турции составила 5,8.
Эпицентр толчков располагался в 68 километрах к западу от Стамбула.
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Происшествия , Ближний Восток , Пожары , Стамбул
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