Пьяный российский турист провалился через крышу бара

Пьяный российский турист провалился через крышу на кухню бара, расположенного на тайском курорте Патайя. Об этом сообщает The National.

30-летний Роман Шитов был найден на кухне бара Helter Skelter с множественными ушибами и царапинами. Он был сильно пьян и не смог объяснить, что он делал на крыше бара, которая провалилась под его весом. Шитов лишь кричал на тайском: «Не убивайте меня!».

По словам владелицы бара Кетсарапорн Тайсаэнта, она пекла пирог, когда услышала громкий шум на своей кухне. Она подумала, что взорвалась печь, бросилась проверять и нашла на полу мужчину. Шитов согласился выплатить пострадавшей компенсацию за ремонт крыши, оставил деньги и скрылся в неизвестном направлении без объяснений.

В мае 2019 года камера видеонаблюдения, установленная в отеле в Патайе, засняла падение пятилетней девочки-лунатика с балкона 11 этажа.