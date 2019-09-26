Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный российский турист провалился через крышу бара 

Lenta.ru 1 час назад
Пьяный российский турист провалился через крышу бара
Фото: РИА Новости
Пьяный российский турист провалился через крышу на кухню бара, расположенного на тайском курорте Патайя. Об этом сообщает The National.
30-летний Роман Шитов был найден на кухне бара Helter Skelter с множественными ушибами и царапинами. Он был сильно пьян и не смог объяснить, что он делал на крыше бара, которая провалилась под его весом. Шитов лишь кричал на тайском: «Не убивайте меня!».
По словам владелицы бара Кетсарапорн Тайсаэнта, она пекла пирог, когда услышала громкий шум на своей кухне. Она подумала, что взорвалась печь, бросилась проверять и нашла на полу мужчину. Шитов согласился выплатить пострадавшей компенсацию за ремонт крыши, оставил деньги и скрылся в неизвестном направлении без объяснений.
В мае 2019 года камера видеонаблюдения, установленная в отеле в Патайе, засняла падение пятилетней девочки-лунатика с балкона 11 этажа.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Последние новости
Умер Жак Ширак Умер Жак Ширак Россиянам запретят курить на балконах Россиянам запретят курить на балконах Найдена причина московских пробок Найдена причина московских пробок
Происшествия , Роман Шитов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма364
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка6
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»18
В небе над Москвой произошла опасная ситуация
В небе над Москвой произошла опасная ситуация5
Умер Геннадий Манаков
Умер Геннадий Манаков
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение