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В Петербурге проверяют информацию о драке врачей скорой помощи с пациенткой 

Говорит Москва + ещё 3 1 час назад
Драка врачей скорой с пациенткой попала на видео
Фото: кадр из видео
В Петербурге проверяют информацию о драке врачей скорой помощи с пациенткой.
Этим сообщением занимается городской комитет по здравоохранению, передаёт РБК.
Ранее издание Piter.TV опубликовало видео этой драки. На нём женщина оскорбляет медперсонал Елизаветинской больницы. Один из медиков бросает в её сторону сигарету, пациентка продолжает нецензурно ругаться. Затем сотрудница скорой толкает женщину, хватает за пальто и бьёт по голове. После этого пациентка падает на пол, её бьют ногой. По информации СМИ, инцидент произошёл накануне.
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Происшествия , Санкт-Петербург
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