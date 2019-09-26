Драка врачей скорой с пациенткой попала на видео

В Петербурге проверяют информацию о драке врачей скорой помощи с пациенткой.
Этим сообщением занимается городской комитет по здравоохранению, передаёт РБК.
Ранее издание Piter.TV опубликовало видео этой драки. На нём женщина оскорбляет медперсонал Елизаветинской больницы. Один из медиков бросает в её сторону сигарету, пациентка продолжает нецензурно ругаться. Затем сотрудница скорой толкает женщину, хватает за пальто и бьёт по голове. После этого пациентка падает на пол, её бьют ногой. По информации СМИ, инцидент произошёл накануне.