В Москве таксист избил актера из «Шапито-шоу» 

Столичного актёра Сергея Девонина, известного ролями в фильмах «Шапито-шоу», «Фарфоровая свадьба» и «Гражданский брак», избил таксист, сообщает РЕН ТВ. В конфликте артиста и водителя теперь разбирается полиция.
Таксист уверяет, что его удары были ответом на неадекватное поведение самого Девонина. Якобы актёр во время поездки оскорблял и унижал его, постоянно выходил из машины и в заключении ударил в глаз. В потасовке, которую инициировал артист, таксист, по его словам, пытался отмахнуться и попал рукой по губе. Девонин обратился в полицию.
«26 сентября поступило сообщение от гражданина 1986 года рождения, что его ударил таксист и скрылся. Полицейские установили личность водителя, оба участника конфликта были опрошены», — приводит телеканал слова представителей пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
В настоящий момент правоохранители проводят проверку, после которой будет вынесено решение.
Ранее в Санкт-Петербурге к полицейским обратился актёр Марк Коваль, известный по роли в сериале «Мажор-2», который после драки с неизвестными в ресторане «Куракина дача» лишился телефона, травматического пистолета и 35 тысяч рублей наличными. В результате артист вынужден был обратиться не только к правоохранителям, но и к травмотологу. Отмечалось, что опознать своих обидчиков побитый актёр так и не смог.