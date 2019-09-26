В Москве таксист избил актера из «Шапито-шоу»

Столичного актёра Сергея Девонина, известного ролями в фильмах «Шапито-шоу», «Фарфоровая свадьба» и «Гражданский брак», избил таксист, сообщает РЕН ТВ. В конфликте артиста и водителя теперь разбирается полиция.

Таксист уверяет, что его удары были ответом на неадекватное поведение самого Девонина. Якобы актёр во время поездки оскорблял и унижал его, постоянно выходил из машины и в заключении ударил в глаз. В потасовке, которую инициировал артист, таксист, по его словам, пытался отмахнуться и попал рукой по губе. Девонин обратился в полицию.

«26 сентября поступило сообщение от гражданина 1986 года рождения, что его ударил таксист и скрылся. Полицейские установили личность водителя, оба участника конфликта были опрошены», — приводит телеканал слова представителей пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку, после которой будет вынесено решение.