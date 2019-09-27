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Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткоинов 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Сотрудник ядерного центра майнил биткоины на работе
Фото: РИА Новости
Саровский городской суд (Нижегородская область) оштрафовал на 450 тысяч рублей сотрудника Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда.
РФЯЦ-ВНИИЭФ — ведущее предприятие в системе "Росатома" в области разработки и производства ядерных боеприпасов, а также радиационной физики, физики лазера, плазмы и термоядерного синтеза.
В минувшем феврале несколько сотрудников ядерного центра задержали при попытке "несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей" для майнинга криптовалюты.
"В Саровский городской суд переданы два уголовных дела в отношении сотрудников ядерного центра Рыбкина и Шатохина. Дата рассмотрения дел пока не назначена. В отношении еще одного сотрудника, Байкова, дело уже рассмотрено, ему назначен штраф 450 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу", — рассказали в суде.
Из информации на сайте суда следует, что подсудимым вменяются три статьи УК РФ — о неправомерном доступе к компьютерной информации, использовании компьютерных вирусов и нарушении правил хранения компьютерной информации.
Основанный в 1946 года, институт, ныне называемый РФЯЦ-ВНИИЭФ, внес определяющий вклад в создание ядерного и термоядерного оружия в СССР, ликвидацию атомной монополии США. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. Главная задача ядерного центра сегодня — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.
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Комментарии
Происшествия , Росатом , РИА Новости , Нижегородская Область , Саров
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