Сотрудник ядерного центра майнил биткоины на работе

Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткоинов

Саровский городской суд ( Нижегородская область ) оштрафовал на 450 тысяч рублей сотрудника Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда.

РФЯЦ-ВНИИЭФ — ведущее предприятие в системе "Росатома" в области разработки и производства ядерных боеприпасов, а также радиационной физики, физики лазера, плазмы и термоядерного синтеза.

В минувшем феврале несколько сотрудников ядерного центра задержали при попытке "несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей" для майнинга криптовалюты.

"В Саровский городской суд переданы два уголовных дела в отношении сотрудников ядерного центра Рыбкина и Шатохина. Дата рассмотрения дел пока не назначена. В отношении еще одного сотрудника, Байкова, дело уже рассмотрено, ему назначен штраф 450 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу", — рассказали в суде.

Из информации на сайте суда следует, что подсудимым вменяются три статьи УК РФ — о неправомерном доступе к компьютерной информации, использовании компьютерных вирусов и нарушении правил хранения компьютерной информации.

Основанный в 1946 года, институт, ныне называемый РФЯЦ-ВНИИЭФ, внес определяющий вклад в создание ядерного и термоядерного оружия в СССР, ликвидацию атомной монополии США. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. Главная задача ядерного центра сегодня — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.