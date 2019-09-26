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В небе над Москвой опасно сблизились самолеты 

Рамблер + ещё 8 22 минуты назад
В небе над Москвой произошла опасная ситуация
Фото: РИА Новости
В Московской воздушной зоне произошло опасное сближение самолетов авиакомпаний Swiss и NordStar, передает агентство «Москва».
При снижении самолета Swiss, выполнявшего рейс Женева — Москва, в Московской зоне единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) произошло срабатывание системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе (Traffic alert and Collision Avoidance System, TCAS) с кодом опасности RA (resolution advisory — рекомендации по ликвидации угрозы столкновения, которые вырабатываются по мере вхождения другого воздушного судна в зону опасного сближения).
В зоне столкновения оказался самолет авиакомпании NordStar, летевший из Москвы в греческий Закинтос.
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Происшествия , Войска , Погода , ЕС , АГН "Москва" , Москва
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