В небе над Москвой произошла опасная ситуация

В Московской воздушной зоне произошло опасное сближение самолетов авиакомпаний Swiss и NordStar, передает агентство «Москва».
При снижении самолета Swiss, выполнявшего рейс Женева — Москва, в Московской зоне единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) произошло срабатывание системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе (Traffic alert and Collision Avoidance System, TCAS) с кодом опасности RA (resolution advisory — рекомендации по ликвидации угрозы столкновения, которые вырабатываются по мере вхождения другого воздушного судна в зону опасного сближения).
В зоне столкновения оказался самолет авиакомпании NordStar, летевший из Москвы в греческий Закинтос.