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В семи школах Оренбурга приостановили занятия из-за карантина 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
В школах Оренбурга отменили уроки из-за карантина
Фото: РИА Новости
Занятия приостановили во всех классах оренбургских школ №11, №65 и санаторной школе-интернате №4, а также отдельных классах гимназии №2, лицея №1, школ №3 и №76 из-за вспышки заболеваемости респираторными инфекциями, сообщил портал 56orb.ru.
Как пояснили в областном управлении Роспотребнадзора, карантин вызвал сезонным ростом заболеваемости среди учащихся, в том числе старших классов. К настоящему моменту в регионе привились свыше 316 тыс. человек, в том числе 98 тыс. несовершеннолетних.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что свыше 800 тыс. жителей Приморского края получат в текущем году бесплатную вакцину от гриппа. Привить планируется в общей сложности 45% населения региона.
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Происшествия , Роспотребнадзор , РИА Новости , Оренбург
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