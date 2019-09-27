В школах Оренбурга отменили уроки из-за карантина

В семи школах Оренбурга приостановили занятия из-за карантина

Занятия приостановили во всех классах оренбургских школ №11, №65 и санаторной школе-интернате №4, а также отдельных классах гимназии №2, лицея №1, школ №3 и №76 из-за вспышки заболеваемости респираторными инфекциями, сообщил портал 56orb.ru.

Как пояснили в областном управлении Роспотребнадзора , карантин вызвал сезонным ростом заболеваемости среди учащихся, в том числе старших классов. К настоящему моменту в регионе привились свыше 316 тыс. человек, в том числе 98 тыс. несовершеннолетних.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что свыше 800 тыс. жителей Приморского края получат в текущем году бесплатную вакцину от гриппа. Привить планируется в общей сложности 45% населения региона.