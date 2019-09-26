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Тюменцы не могут улететь домой из Сочи уже пять часов 

РИА «ФедералПресс» 16 минут назад
Тюменцы ждут самолета в Сочи уже пять часов
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пассажиры рейса «Сочи-Тюмень» не могут вылететь по месту назначения уже на протяжении пяти часов. Причины длительной задержки вылета остаются неизвестными, представители авиакомпании «Ямал» не желают отвечать на резонные вопросы людей о времени начале регистрации и причинах задержки. Борт принадлежит авиакомпании «Ямал».
Посадка на рейс должна была начаться еще в 9.50 утра, но на регистрацию их позвали только через три часа. После этого сотрудники авиакомпании заявили, что необходимо находиться в зале ожидания до 16.00. Связано ли это с техническими неполадками воздушного судна, пассажирам не ответили.
В тюменском представительстве авиакомпании «Ямал» с корреспондентом ФедералПресс сообщили, что причины задержки рейса им до сих пор неизвестны.
«Из Тюмени самолет вылетел по расписанию, прибыл в Сочи по назначению. Мы не знаем, почему это произошло. Максимальное время вылета из воздушной гавани — 21.00. Причины задержки рейса нам неизвестны. Могло произойти все, что угодно», — ответили в компании.
«Мы предоставляем еду и питье пассажирам, ожидающих рейс, согласно инструкции. Вода предоставляется ровно через два часа после задержки рейса, еда — через четыре. Все желающие могут приобрести еду и воду за деньги».
Однако, как утверждают тюменцы, воду им во время не предоставили
Это не единственный инцидент, связанный с задержкой борта авиакомпании «Ямал». В четверг, 25 сентября, уже после посадки пассажиров на рейс до Нового Уренгоя, их срочно попросили покинуть салон. Причины срочной эвакуации людям не объяснили. В итоге, людям пришлось просидеть в аэропорту свыше шести часов.
В настоящий момент ситуация с бортом Сочи — Тюмень остается прежней — пассажиры рейса ждут вестей в аэропорту Адлера.
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Происшествия , ФедералПресс , Сочи
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