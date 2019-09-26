Тюменцы ждут самолета в Сочи уже пять часов

Тюменцы не могут улететь домой из Сочи уже пять часов

Пассажиры рейса «Сочи-Тюмень» не могут вылететь по месту назначения уже на протяжении пяти часов. Причины длительной задержки вылета остаются неизвестными, представители авиакомпании «Ямал» не желают отвечать на резонные вопросы людей о времени начале регистрации и причинах задержки. Борт принадлежит авиакомпании «Ямал».

Посадка на рейс должна была начаться еще в 9.50 утра, но на регистрацию их позвали только через три часа. После этого сотрудники авиакомпании заявили, что необходимо находиться в зале ожидания до 16.00. Связано ли это с техническими неполадками воздушного судна, пассажирам не ответили.

В тюменском представительстве авиакомпании «Ямал» с корреспондентом ФедералПресс сообщили, что причины задержки рейса им до сих пор неизвестны.

«Из Тюмени самолет вылетел по расписанию, прибыл в Сочи по назначению. Мы не знаем, почему это произошло. Максимальное время вылета из воздушной гавани — 21.00. Причины задержки рейса нам неизвестны. Могло произойти все, что угодно», — ответили в компании.

«Мы предоставляем еду и питье пассажирам, ожидающих рейс, согласно инструкции. Вода предоставляется ровно через два часа после задержки рейса, еда — через четыре. Все желающие могут приобрести еду и воду за деньги».

Однако, как утверждают тюменцы, воду им во время не предоставили

Это не единственный инцидент, связанный с задержкой борта авиакомпании «Ямал». В четверг, 25 сентября, уже после посадки пассажиров на рейс до Нового Уренгоя, их срочно попросили покинуть салон. Причины срочной эвакуации людям не объяснили. В итоге, людям пришлось просидеть в аэропорту свыше шести часов.

В настоящий момент ситуация с бортом Сочи — Тюмень остается прежней — пассажиры рейса ждут вестей в аэропорту Адлера.