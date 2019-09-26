СМИ узнали о хакерских атаках на Airbus

СМИ: Хакеры провели серию атак против Airbus ради данных об устройстве самолетов

Хакеры совершили серию кибератак в течение года в отношении компании Airbus и пытались похитить данные об устройстве самолетов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванные источники в силовых структурах.

Отмечается, что атаки совершались через компьютерные системы поставщиков и подрядчиков группы: через консалтинговую компанию Expleo, британскую компанию Rolls Royce и два субподрядчика Airbus. Один из источников Франс Пресс заявил, что за последний год произошло "четыре крупных атаки", целью которых был европейский авиагигант.

В частности, атака на Expleo, как информирует агентство, была обнаружена в конце 2018 года, но началась раньше.

"Будучи очень сложной, она нацеливалась на VPN, который соединял компанию с Airbus", — сообщил агентству источник.

Другие атаки строились по похожей схеме: сначала хакеры нападали на субподрядчика, после чего использовали его данные для доступа к Airbus. Первое кибервмешательство было обнаружено в британском филиале французской компании Assystem и у Rolls Royce, связанных с Airbus.

Хакеры, по информации источников, хотели заполучить сертификационные документы. Также, по разным данным, они искали информацию о двигателе военно-транспортного самолета Airbus A400M, а также сведения о бортовом оборудовании и двигательной системе авиалайнера Airbus A350.

Источники Франс Пресс определенным образом не заявили об ответственности каких-либо конкретных хакеров, но дали понять, что за атаками могли стоять китайские кибервзломщики.

Агентство при этом не указало, привели ли нападения в конечном итоге к потере данных и повлияли ли они на деятельность авиагиганта.