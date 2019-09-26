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На востоке Москвы пьяный пассажир напал на таксиста 

Вести Подмосковья + ещё 6 29 минут назад
На востоке Москвы пьяный пассажир напал на таксиста
Фото: РИА Новости
Пострадавшему помогли сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по Москве.
Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, сел в такси и начал оскорблять водителя. Начался конфликт, в результате которого водитель отказался везти пассажира и попросил его покинуть автомобиль. Но пьяный мужчина напал на водителя и избил его.
На месте происшествия оказались сотрудники Росгвардии в ходе патрулирования Щербаковской улицы. Пострадавшему была оказана первая помощь и вызвана скорая помощь. Нападавший был задержан и передан сотрудникам полиции.
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Происшествия , Криминал , Новости Москвы , Росгвардия
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