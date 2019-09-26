На востоке Москвы пьяный пассажир напал на таксиста

Пострадавшему помогли сотрудники Росгвардии . Об этом сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по Москве.

Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, сел в такси и начал оскорблять водителя. Начался конфликт, в результате которого водитель отказался везти пассажира и попросил его покинуть автомобиль. Но пьяный мужчина напал на водителя и избил его.

На месте происшествия оказались сотрудники Росгвардии в ходе патрулирования Щербаковской улицы. Пострадавшему была оказана первая помощь и вызвана скорая помощь. Нападавший был задержан и передан сотрудникам полиции.