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Прокуратура требует наказание Устинову, не связанное с лишением свободы 

ТАСС + ещё 2 17 минут назад
Прокуратура требует более мягкого наказания для Устинова
Фото: РИА Новости
Представитель прокуратуры попросил суд изменить приговор актеру Павлу Устинову, осужденному ранее на 3,5 года лишения свободы за нападение на бойца Росгвардии в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве, назначив ему наказание, не связанное с лишением свободы. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на приговор.
"Прокуратура считает, что суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства: данные о личности осужденного, его положительные характеристики с места службы, то, что он рос в многодетной семье, ранее не судим. Также суд не рассмотрел возможность переквалификации статьи, по которой квалифицируется преступление, на менее тяжкую. В связи с этим замгенпрокурора просит изменить наказание на не связанное с лишением свободы", — сказала представитель прокуратуры Анастасия Зверева.
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Происшествия , Другое , Росгвардия , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС , Москва
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