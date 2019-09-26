Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео с подозреваемой в убийстве младенца под Тюменью 

Деловая газета «Взгляд» 13 минут назад
Следственное управление СК по Тюменской области опубликовало видео с подозреваемой в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области.
На видео СК показана задержанная девушка, которую подозревают в похищении и убийстве младенца.
«24 сентября в дневное время подозреваемая, которая по просьбе родителей присматривала за ним (ребенком) в доме по улице Северной города Заводоуковска решила его похитить. С этой целью она около 12 часов собрала ребенка и пошла в лес, который расположен за домом. Находясь в лесу, около 13 часов она убила ребенка», — сообщили в СК по Тюменской области.
Отмечается, что 24-летняя девушка была обнаружена в лесу в 3 км от дома ребенка, у нее в руках было тело младенца.
Сейчас подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Две девушки в Татарстане изнасиловали студента Две девушки в Татарстане изнасиловали студента Воспитывающего 70 приемных детей священника отстранили от служения Воспитывающего 70 приемных детей священника отстранили от служения Суд отказался продлить срок задержания генерал-майора МВД Мельникова Суд отказался продлить срок задержания генерал-майора МВД Мельникова
Происшествия , Видео , СКР , Заводоуковск , Тюменская Область , Тюмень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова жестко высказалась о пуле Зеленского
Захарова жестко высказалась о пуле Зеленского56
Зеленский намекнул Лаврову на продолжение войны
Зеленский намекнул Лаврову на продолжение войны278
Битва за Brexit: Джонсона прогонят с поста?
Битва за Brexit: Джонсона прогонят с поста?
Пожар в Измайловском кремле: 9 пострадавших
Пожар в Измайловском кремле: 9 пострадавших
Жесткая посадка в Барнауле: выросло число пострадавших
Жесткая посадка в Барнауле: выросло число пострадавших50
Видео
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
05:13
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
Происшествия Гаджеты
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
00:14
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
Криминал Происшествия
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
11:16
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
В мире США
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение