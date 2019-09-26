Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После посадки Boeing в Барнауле к медикам обратились 56 человек 

RT на русском 1 час назад
В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что после жёсткой посадки самолёта Boeing 767 в Барнауле за медицинской помощью обратились 56 человек, передаёт ТАСС.
«Количество обратившихся за помощью в медсанчасть аэропорта на сегодняшнее утро составило 56 человек», — сообщили в ведомстве.
При этом отмечается, что «одна пассажирка находится в больнице».
Ранее сообщалось, что после возгорания стойки шасси при посадке самолёта Boeing 767 в Барнауле за медицинской помощью обратились 49 человек.
RT на русском: последние новости
Суд отправил под арест генерал-майора МВД России Мельникова Суд отправил под арест генерал-майора МВД России Мельникова Кировский подросток планировал нападение на школу из-за конфликта Кировский подросток планировал нападение на школу из-за конфликта В МВД заявили о причастности банды убийцы Круга к гибели 30 человек В МВД заявили о причастности банды убийцы Круга к гибели 30 человек
Происшествия , Видео , Boeing , СКР , ИТАР-ТАСС , Барнаул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В НАТО отвергли предложение России по РСМД
В НАТО отвергли предложение России по РСМД9
«Неприятный эпизод»: Реакция РФ на отказ Белоруссии
«Неприятный эпизод»: Реакция РФ на отказ Белоруссии159
«На грани выживания»: Галкин пожаловался на экологию в РФ
«На грани выживания»: Галкин пожаловался на экологию в РФ36
Обугленное тело в пакете: няня расправилась с младенцем
Обугленное тело в пакете: няня расправилась с младенцем
Фриске и Хворостовский: онколог о раке мозга
Фриске и Хворостовский: онколог о раке мозга
Видео
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
05:13
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
Происшествия Гаджеты
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
00:14
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
Криминал Происшествия
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
11:16
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
В мире США
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение