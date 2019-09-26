После посадки Boeing в Барнауле к медикам обратились 56 человек

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что после жёсткой посадки самолёта Boeing 767 в Барнауле за медицинской помощью обратились 56 человек, передаёт ТАСС.

«Количество обратившихся за помощью в медсанчасть аэропорта на сегодняшнее утро составило 56 человек», — сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что «одна пассажирка находится в больнице».

Ранее сообщалось, что после возгорания стойки шасси при посадке самолёта Boeing 767 в Барнауле за медицинской помощью обратились 49 человек.