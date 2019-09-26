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Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера 

РИА Новости 1 час назад
Полиция норвежского Тромсё приняла решение расширить зону безопасности вокруг горящего в порту российского траулера "Бухта Наездника" до 300 метров, жителей будут эвакуировать, сообщила полиция в Twitter.
"Начальник полиции принял решение об эвакуации в зоне безопасности в радиусе 300 метров от горящего траулера", — говорится в сообщении. Жителям этого района предлагается прийти в ратушу, сообщается, что полиция свяжется со всеми, кто живет вокруг места пожара.
Ранее сообщалось, что штаб по тушению из-за вышедшего из-под контроля пожара рассматривает два варианта дальнейших действий, один из которых предполагает затопление траулера, второй — расширение зоны безопасности.
Тушение пожара, который бушует уже 12 часов, осложняется тем, что на борту находятся емкости с аммиаком, которые могут взорваться, а также тем, что судно дало крен. Как сообщает телерадиокомпания NRK, неподалеку от места пожара находится автозаправка, которая закрылась из-за ЧП.
Издание Nordlys со ссылкой на полицию сообщило, что наибольшее горение к вечеру наблюдалось в районе рыбофабрики на борту, а также, что судно получило значительный крен по причине большого количества воды, которая используется для тушения пожара.
Ранее телерадиокомпания NRK сообщила, что полиция получила сигнал о возгорании в 10.59 по местному времени (11.59 мск). Все 29 членов экипажа эвакуированы, пострадавших, по данным судовладельца, нет. Как сообщили в Мурманском траловом флоте, которому принадлежит судно, траулер "Бухта Наездник", зашел в Тромсё для смены экипажа и проведения необходимого техобслуживания.
По информации из открытых источников, судно "Бухта Наездник"— средний морозильный рыболовный траулер, построено в 1991 году в Норвегии. Водоизмещение — 2878 тонн, длина 64 метра, полная численность экипажа 46 человек. Судно специализируется на лове пикши и трески в северо-восточной Атлантике.
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Происшествия , Видео
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