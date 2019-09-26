Раскрыта тайна кражи сумки с миллионами у экс-звезды «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2», а ныне светская львица Виктория Романец узнала, кто похитил у неё сумку с 20 млн рублей. Происшествие случилось 2 сентября в одном из элитных ресторанов Москвы

Изначально Романец и её муж Антон Гусев подозревали в краже официантку Оксану Иванцову, которая, по их мнению, вступила для этого в сговор с их бизнес-партнёром Александром Согомоновым. Подробности происшествия выяснились в ходе телешоу «На самом деле» на Первом канале.

Официантка согласилась пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою непричастность к краже, но эксперты уличили её во вранье. А бизнес-партнёр Александр Согомонов, отказавшийся давать показания под датчиками, рассказал, как всё было на самом деле.

Оказывается, официантка записала на диктофон нелестные высказывания Романец и её супруга о Согомонове и дала ему послушать запись. Обиженный мужчина решил «проучить» парочку и инициировал кражу сумки с миллионами, которую экс-участница телестройки легкомысленно повесила на спинку стула.

Внимание селебрити отвлёк конфликт с официанткой. Пока экс-участница телестройки принимала самое бурное участие в потасовке, она забыла про сумку и вышла из ресторана вместе с супругом. Официантка, как следует из слов Согомонова, воспользовалась моментом и украла дорогую ношу.

Ранее News.ru сообщал, что полиция Краснодара задержала подозреваемого в краже дорогостоящих часов. Аксессуары принадлежат известному футболисту местного клуба — нападающему Ари.