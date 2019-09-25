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Пассажиры сняли на видео тушение самолета Azur Air после посадки в Барнауле 

Вести.Ru + ещё 1 4 часа назад
ЧП в Барнауле: возгорание самолета попало на видео
Фото: Там-там/Следком
Спешно покинувшие борт аварийно приземлившегося в Барнауле Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air сняли на видео тушение самолета, у которого после касания с ВПП загорелась стойка шасси. Помощь медиков потребовалась 23 пострадавшим, пятерых из них госпитализировали.
В настоящее время у экспертов больше вопросов, чем ответов. Известно, что у следовавшего из вьетнамской Камрани лайнера после посадки произошло "возгорание шины задней первой стойки шасси". Самолет благополучно сел, несмотря на задымление в салоне, всех находившихся на борту — 334 пассажиров и 10 членов экипажа — эвакуировали с помощью надувных трапов. Именно в этот момент, как утверждают очевидцы, люди и получили травмы — возникла давка, в которой несколько человек получили переломы рук и ног.
Шасси быстро потушили — этот момент сняли на видео отбежавшие в сторону пассажиры. В настоящее время следователи осматривают место происшествия. На опубликованных СКР кадрах не видно критических повреждений стойки или других узлов самолета. О причинах ЧП ничего не сообщается.
Авиакомпания отправила в Барнаул резервный борт, который доставит туристов во Вьетнам. Его прибытие ожидается к шести часам утра четверга по местному времени (два часа ночи по Москве).
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Комментарии11
Происшествия , Пожары , Boeing , СКР , Барнаул
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