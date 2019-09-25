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ЧП с Boeing в Барнауле: пострадали 49 человек 

Рамблер 1 час назад
Число пострадавших при жесткой посадке «Боинга» авиакомпании Azur Air в Барнауле достигло 49 человек, передает ТАСС со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.
На данный момент в больнице остается одна женщина с подозрением на ушиб почки, остальные пострадавшие отпущены домой после получения помощи.
Напомним, в среду днем в аэропорту Барнаула пассажирский Boeing-767 совершил жесткую посадку из-за загоревшейся стойки переднего шасси. На борту самолета, прибывшего из вьетнамского Камраня, находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.
Происшествия , Видео , Boeing , ИТАР-ТАСС , Барнаул
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