ЧП с Boeing в Барнауле: пострадали 49 человек

Число пострадавших при жесткой посадке «Боинга» авиакомпании Azur Air в Барнауле достигло 49 человек, передает ТАСС со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.

На данный момент в больнице остается одна женщина с подозрением на ушиб почки, остальные пострадавшие отпущены домой после получения помощи.

Напомним, в среду днем в аэропорту Барнаула пассажирский Boeing-767 совершил жесткую посадку из-за загоревшейся стойки переднего шасси. На борту самолета, прибывшего из вьетнамского Камраня, находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.