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Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета в Барнауле возросло до 49 человек 

ТАСС 31 минуту назад
ЧП с Boeing: пострадали 49 человек
Фото: РИА Новости
Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета Boeing, у которого загорелась стойка шасси в аэропорту Барнаула, возросло до 49 человек, в больнице остается одна женщина. Об этом ТАСС сообщили в региональном центре медицины катастроф.
"За медицинской помощью обратились 49 пострадавших, 48 из них она оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в больнице пока остается одна женщина с подозрением на ушиб почки.
Всего на борту самолета было 344 человека: 334 пассажира и 10 членов экипажа. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, в 21:21 (17:21 мск) в аэропорту Барнаула произошла жесткая посадка Boeing из-за возгорания стойки шасси. Задымление ликвидировано, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Барнаульская транспортная прокуратура и Следственный комитет РФ проводят проверку.
Самолет авиакомпании Azur Air следовал из города Камрань в Барнаул.
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Происшествия , Boeing , СКР , Барнаул
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