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Жесткая посадка в Барнауле: число пострадавших выросло до 56 

ТК «Звезда» + ещё 1 12 минут назад
Жесткая посадка в Барнауле: выросло число пострадавших
Фото: vk.ru
У летевшего из Вьетнама лайнера загорелась стойка шасси.
В аэропорту города Барнаул Boeing 767-300 совершил жесткую посадку из-за загоревшейся стойки шасси. По словам пассажиров весь полет проходил в штатном режиме. Паника началась после того, как лайнер при заходе на посадку коснулся полосы, его сильно затрясло, а затем он вновь начал набирать высоту. В салоне запахло гарью. Приземлиться удалось только со второй попытки.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет компании Azur Air летел из Вьетнама. Инцидент случился примерно в 21:13 по местному времени (17:13 по Москве). Всего на борту находились 349 человек, из них 10 членов экипажа.
Прибывшие на место происшествия пожарные за считанные минуты потушили загоревшуюся стойку шасси и эвакуировали людей по надувным трапам. При этом многие даже не успели взять с собой теплые вещи и бежали по взлетной полосе в шортах и футболках. На данный момент сообщается, что число пострадавших во время инцидента с Boeing выросло до 56 человек.
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Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Boeing , Барнаул
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