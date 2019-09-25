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11-летний мальчик угнал машину и поехал жить к незнакомому мужчине 

Lenta.ru 1 час назад
Мальчик угнал машину и поехал жить к мужчине
Фото: РИА Новости
В американском штате Южная Каролина 11-летний мальчик угнал автомобиль у своего старшего брата ради встречи со взрослым мужчиной, с которым он общался в социальной сети. Об этом сообщает ABC News.
Ребенок из города Симпсонвиль сел в машину в воскресенье, 22 сентября, вечером. Он проехал более 320 километров за три часа, после чего осознал, что заблудился. Юный американец остановился возле полицейского автомобиля в понедельник, 23 сентября, около 00:30 по местному времени.
Мальчик признался сотруднику полиции Кристоферу Брауну (Christopher Braun), что забрал машину у брата, чтобы «жить с незнакомым мужчиной, с которым он общался через Snapchat». Он прервал свой путь, поскольку GPS на планшете его отца отключился. Ребенок не смог заново ввести адрес своего потенциального сожителя из-за того, что сообщение с ним якобы исчезло из переписки.
Браун связался с отцом мальчика, который в этот момент уже пришел в полицию, чтобы заявить об исчезновении сына. Мужчина и его старший ребенок немедленно отправились за угонщиком.
Полиция конфисковала планшет для проверки переписки.
В июне сообщалось о четырехлетнем мальчике из американского штата Миннесота, который угнал у прадеда автомобиль и отправился за конфетами. Он завел машину и смог проехать около двух километров до ближайшей заправки в час пик.
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Комментарии1
Происшествия , Кристофер Браун , телеканал АВС
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