Мальчик угнал машину и поехал жить к мужчине

11-летний мальчик угнал машину и поехал жить к незнакомому мужчине

В американском штате Южная Каролина 11-летний мальчик угнал автомобиль у своего старшего брата ради встречи со взрослым мужчиной, с которым он общался в социальной сети. Об этом сообщает ABC News.

Ребенок из города Симпсонвиль сел в машину в воскресенье, 22 сентября, вечером. Он проехал более 320 километров за три часа, после чего осознал, что заблудился. Юный американец остановился возле полицейского автомобиля в понедельник, 23 сентября, около 00:30 по местному времени.

Мальчик признался сотруднику полиции Кристоферу Брауну (Christopher Braun), что забрал машину у брата, чтобы «жить с незнакомым мужчиной, с которым он общался через Snapchat». Он прервал свой путь, поскольку GPS на планшете его отца отключился. Ребенок не смог заново ввести адрес своего потенциального сожителя из-за того, что сообщение с ним якобы исчезло из переписки.

Браун связался с отцом мальчика, который в этот момент уже пришел в полицию, чтобы заявить об исчезновении сына. Мужчина и его старший ребенок немедленно отправились за угонщиком.

Полиция конфисковала планшет для проверки переписки.

В июне сообщалось о четырехлетнем мальчике из американского штата Миннесота, который угнал у прадеда автомобиль и отправился за конфетами. Он завел машину и смог проехать около двух километров до ближайшей заправки в час пик.