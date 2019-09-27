В Рязани расправились с блокадником и его женой

В Рязани убили семейную пару 1928 и 1930 годов рождения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК РФ по области.
Тела мужчины и женщины были обнаружены в их квартире. Расследование поручено отделу по особо важным делам. Ход расследования контролирует руководитель СК Рязанской области Владимир Никешкин.
Местные СМИ сообщают, что погибший — Павел Макеев, блокадник, награжден медалью «За оборону Ленинграда» (в числе 15 тысяч блокадных детей и подростков).
Макеев 30 лет служил в Вооруженных силах, после отставки занимался патриотической работой с молодёжью, был почётным членом областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».