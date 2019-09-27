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В Рязани убили блокадника и его жену 

Рамблер + ещё 4 17 минут назад
В Рязани расправились с блокадником и его женой
Фото: РИА Новости
В Рязани убили семейную пару 1928 и 1930 годов рождения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК РФ по области.
Тела мужчины и женщины были обнаружены в их квартире. Расследование поручено отделу по особо важным делам. Ход расследования контролирует руководитель СК Рязанской области Владимир Никешкин.
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Местные СМИ сообщают, что погибший — Павел Макеев, блокадник, награжден медалью «За оборону Ленинграда» (в числе 15 тысяч блокадных детей и подростков).
Макеев 30 лет служил в Вооруженных силах, после отставки занимался патриотической работой с молодёжью, был почётным членом областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».
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Происшествия , Владимир Никешкин , СКР , РИА Новости , Рязань
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