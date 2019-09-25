Решена судьба похитителя картины Куинджи

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Похититель картины Куинджи узнал приговор 

Рамблер + ещё 36 8 минут назад
Замоскворецкий суд Москвы приговорил Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи «Крым. Ай-Петри», к трем годам колонии.
Как сообщает ТАСС, Чуприков признан виновным в хищении предмета, имеющего особую культурную и историческую ценность.
Отбывать наказание Чуприков будет в колонии строгого режима. В срок отбытия наказания ему будут засчитаны девять месяцев, которые он провел в СИЗО.
Судья учел инвалидность подсудимого и наличие у него малолетней дочери. Прокурор требовал для него четыре года колонии.
Напомним, 27 января из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Преступник снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Подозреваемого в хищении картины задержали по горячим следам в подмосковном поселке Заречье. Им оказался Денис Чуприков 1986 года рождения. Он спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.
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Происшествия , Видео , Архип Куинджи , ФСИН , Москва , Республика Крым
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