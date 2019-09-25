Решена судьба похитителя картины Куинджи

Похититель картины Куинджи узнал приговор

Как сообщает ТАСС, Чуприков признан виновным в хищении предмета, имеющего особую культурную и историческую ценность.

Отбывать наказание Чуприков будет в колонии строгого режима . В срок отбытия наказания ему будут засчитаны девять месяцев, которые он провел в СИЗО.

Судья учел инвалидность подсудимого и наличие у него малолетней дочери. Прокурор требовал для него четыре года колонии.

Напомним, 27 января из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Преступник снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Подозреваемого в хищении картины задержали по горячим следам в подмосковном поселке Заречье. Им оказался Денис Чуприков 1986 года рождения. Он спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.